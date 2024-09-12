Єгиптянин (третій справа) з командою медиків, які допомагали йому боротися з хворобою

Онкологи львівської лікарні св. Пантелеймона допомогли 73-річному єгиптянину, колишньому Почесному Консулу України побороти рак передміхурової залози. Обійшлося без хірургічного втручання. Для порятунку пацієнта спеціалісти використали альтернативне лікування – променеву терапію.

73-річний Мансуль Абдель Монейм Ібрагім вже чверть століття живе на дві країни: Єгипет та Україну. І там, і тут має бізнес та дипломатичні зв’язки. Впродовж 17 років він був Почесним Консулом України в місті Александрія (Єгипет). За участь у звільненні українських суден та моряків єгиптянин нагороджений відзнаками від МЗС та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У жовтні минулого року у чоловіка виникли проблеми із сечовипусканням та з’явився біль. Він звернувся по допомогу до українських медиків. Діагноз, який ті повідомили після КТ- та МРТ-обстеження, приголомшив. У нього виявили рак передміхурової залози, повідомили у лікарні

«Я перебував у глибокій депресії. Хоча я усвідомлюю свій вік, мене надзвичайно пригнічували думки про трьох дорослих доньок, які живуть у різних країнах. Що вони можуть залишитись без батька, а їхні діти без дідуся. Я не хотів їхати на лікування за кордон. Звертався до кількох онкоцентрів у Києві та Львові, де мені пропонували операцію. Але через страх я категорично відмовився. Лише коли потрапив до лікарні св. Пантелеймона, у мене з'явилася надія», – каже Мансуль Абдель Монейм Ібрагім.

До спеціалістів лікарні єгиптянин звернувся у квітні цього року. Онкологи обстежили пацієнта і вирішили, що йому може підійти альтернативне лікування – променева терапія. Вона є менш ризикованою, ніж хірургічне втручання, та не вимагає тривалого реабілітаційного періоду.

«Пацієнт обрав пройти курс променевої терапії на сучасному лінійному прискорювачі разом із гормонотерапією. Використання нами сучасних методик, а саме опромінення під візуальним контролем з використанням VMAT (об'ємно-модульована дугова терапія), дало змогу досягти бажаного ефекту за меншої кількості сеансів: 28 замість стандартних 37. Лікування проходило амбулаторно і пацієнт майже не змінював звичного способу життя, крім хіба що деяких дієтичних обмежень. Останнє МРТ показало відсутність пухлини. Нині пацієнт почувається добре. Він продовжує гормонотерапію під регулярним наглядом лікаря», – повідомила завідувачка онкологічного центру лікарні Вікторія Лисак.

Після променевої терапії пухлина зникла і єгиптянин вирішив, що тепер житиме інакше: буде менше займатися справами, а більше часу проводитиме з дітьми та онуками.