Спеціалісти онкоцентру, які допомогли пацієнту побороти хворобу (зліва направо): онкохірурги Тарас Роговий, Ігор Гіпп, хіміотерапевт Іванна Дуда і онкохірург Мирон Огорчак

Спеціалісти Львівського онкоцентру вперше в Україні провели пацієнту з раком кардіального відділу шлунка у пізній стадії HIPEC – гіпертермічну внутрішньоочеревинну хіміотерапію, яка дозволяє ефективно знищити злоякісні клітини і суттєво підвищує шанси на успіх під час лікування.

77-річний пацієнт звернувся до лікарів зі скаргами на сильний біль та дисомфорт в ділянці грудної клітки. Після обстеження у нього діагностували рак шлунка з мікрометастазами у черевну порожнину. Це означало, що онкологічне захворювання у чоловіка було вже в занедбаній стадії, тож хірургічне втручання у його випадку було б неефективним, повідомили в онкоцентрі.

Цей випадок вимагав інноваційних підходів у боротьбі з недугою і одним з таких є проведення HIPEC- гіпертермічної внутрішньоочеревинної хіміотерапії. Ця методика передбачає введення нагрітого фізіологічного розчину з хіміопрепаратом в черевну порожнину, що дозволяє ефективно знищити злоякісні клітини і суттєво підвищує шанси на успіх під час подальшого лікування.

Провести пацієнту HIPEC під час операції було неможливо через ризик потрапляння гарячого розчину у плевральну порожнину. Це могло б спричинити ушкодження серця і легень.

«Під час операцій при раку кардіального відділу шлунка потрібно розкрити діафрагму та плевральну порожнину, тому відбулася б розгерметезація і гарячий хіміопрепарат міг би пошкодити важливі для життя пацієнта органи та спричинити різні ускладнення», – пояснив завідувач торакального відділення Львівського онкоцентру Ігор Гіпп.

Тож зваживши усі ризики, лікарі вперше в Україні вирішили провести HIPEC перед основною операцією, щоб знизити ризики та підготувати пацієнта до хірургічного втручання. Після успішного проведення процедури пацієнту видалили пухлину.

«Загалом таке лікування в світі лише розвивається. Наразі його застосовують в окремих клініках США та Південної Кореї. Такі клінічні дослідження також зараз зареєстровані у Німеччині. Тобто, ми є на передовій лікування таких пацієнтів не лише в Україні, але і у світі», – каже Ігор Гіпп.

Лікування 77-річного чоловіка було тривалим та складним також і через вік. До боротьби з хворобою була задіяна величезна команда спеціалістів: хіміотерапевти, онкохірурги торакального відділення, онкохірурги абдомінального відділення, анестезіологи та увесь медичний персонал. Завдяки спільним зусиллям хворобу вдалося приборкати і пацієнт отримав шанс на подальше життя. Попереду на чоловіка чекає ще один курс хіміотерапії, щоб остаточно закріпити результати та мінімізувати ризики рецидиву.