Дороговартісний препарат до Льова привезли благодійники

17 пацієнтів Львівського онкоцентру отримали від благодійників препарат «Пемпролізомаб» або ж Кітруда, який є одним із найбільш інноваційних і дієвих імунопрепаратів у світі для лікування певних видів злоякісних пухлин. Вартість одного флакона цих ліків – близько 80 тис. грн.

«Лікування імунопрепаратом дозволяє пацієнтам із найважчими стадіями раку не тільки виживати, а й жити повноцінним життям. Наприклад, пацієнти з четвертою стадією раку легень завдяки цьому препарату можуть жити роками і добре почуватися, – каже завідувач хіміотерапевчиичного відділення Ярослав Шпарик.

Та лікування ним дуже дороге. Один флакон коштує близько 80 тис. грн, а таких флаконів потрібно два кожні три тижні протягом як мінімум року, тож в Україні наразі немає можливості закуповувати цей препарат за бюджетні кошти. Та пацієнти онкоцентру отримали його завдяки благодійній організації «Місія Харків».

«Ми намагаємося допомогти людям, яким потрібні дороговартісні ліки. Відтак, як тільки отримали гуманітарний вантаж з імунопрепаратом, відразу ж почали шукати пацієнтів, яким необхідне таке лікування. Для нас важливо, щоб люди отримали препарати від нас особисто, тож приїхали до Львова, щоб допомогти тим, кому це дуже необхідно», – каже координатор благодійної організації «Місія Харків» Євгеній Кульгускін

Тож у четвер, 12 вересня, 17 пацієнтів онкоцентру, завдячуючи благодійникам, отримали по чотири флакони дороговартісного препарату.

До слова, Львівський онкоцентр має чималий досвід лікування імунотерапією, він брав участь у клінічних дослідженнях імунотерапії і багато онкопацієнтів отримують лікування цим препаратом.