Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення

Служба безпеки України викрила та затримала п’ятьох співробітників провідного науково-дослідного та проєктного інституту у Києві. За даними слідчих, затримані допомагали відновлювати російські нафтопереробні заводи після атак українських дронів. Про це у четвер, 19 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, співробітники українського проєктного інституту продовжували працювати з росіянами навіть після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, на співпраці викрили голову правління, двох керівників спеціалізованих відділів, а також головного інженера та одного інженера київської установи.

За даними правоохоронців, затримані розробили проєктно-конструкторську документацію для відновлення трьох російських стратегічних підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, які зазнали суттєвих пошкоджень після дронових атак.

«Загальна вартість російських “підрядів” становила майже пів мільярда гривень. До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора», – повідомили у СБУ.

СБУ провела обшуки в офісах та помешканнях затриманих у Києві, Львові та Харкові. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з Росією.

Слідчі повідомили п’ятьом затриманим співробітникам проєктного інституту про підозру пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі для чотирьох з них суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила українського підприємця на співпраці з Росією. За даними слідства, його холдинг будує судноремонтний завод для російських військових кораблів.