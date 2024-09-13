Підприємець сплатив до бюджету Росії понад два млрд рублів

Співробітники Служби безпеки України викрили українського підприємця на співпраці з Росією. Зокрема, за даними слідства, його холдинг будує судноремонтний завод для російських військових кораблів. Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, підприємець виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення. Проте, він досі веде бізнес в Україні, а його філії в Росії працюють на розвиток російської інфраструктури.

Зокрема, підприємство, яке належить українському бізнесмену, уклало шість контрактів на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ. Їхня загальна вартість становить близько 100 млрд рублів. Також, за даними СБУ, підприємець планує укласти договір на реконструкцію верфі для російських підводних човнів у Санкт-Петербурзі. Крім того, український бізнесмен наразі будує лінії московського метрополітену.

«Як встановило розслідування, російська філія холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. Щоб приховати свою протиправну діяльність в Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними Офісу генпрокурора, у 2022-2023 роках, під час дії воєнного стану, російські підприємства українця сплатили до бюджету Росії податків на загальну суму понад 2 млрд рублів.

Слідчі викрили українського підприємця та двох його спільниць, які допомагають йому вести бізнес в Росії та в Україні, та провели обшуки у їхніх офісах та помешканнях у Києві. Під час слідчих дій у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Крім того, правоохоронці виявили злитки золота та майже 700 тис. доларів.

Слідчі СБУ повідомили трьом основним фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.