Відновлювальні роботи обійшлися у 621 тис. грн

У Львові завершили реставрацію балконів триповерхової кам’яниці на вул. Гоголя, 10. Роботи, які обійшлися у понад 620 тис. грн, здійснили за програмою співфінансування міста і мешканців. Балкони прикрашають фігури атлантів з левиним серцем авторства талановитого скульптора Леонарда Марконі, що сам проживав у цьому будинку.

«Балкони перебували в аварійному стані. Були відсутні балясини, пошкоджені плити та консолі. Особливої уваги потребували фігури атлантів, зокрема, руки, що виступали за межі площини плити, а тому сильно замокали», – повідомили у Бюро спадщини.

Роботи почали торік у серпні. Мешканці подали заявку на участь у міській програмі співфінансування та внесли свою частку, що становить 10 тис. грн за кожен балкон, еркер чи лоджію. Реставраційні роботи виконало ПП «АМ “Ренесанс”».

Під час робіт наростили балконну плиту та провели її гідроізоляцію. Збережені балясини відновили, а на місце втрачених встановили нові, виготовлені за зразком. Втрати на фігурах атлантів доповнили, а конструкції захистили від вологи. Додатково встановили металеві зливи з плити.

«Тут застосували два види покриття: лесування на огородженні та пофарбування на скульптурах атлантів. Різниця полягає у тонкості та прозорості, лесування дозволяє залишити текстуру матеріалу видимою. Тому ми і бачимо всі неоднорідності. Фарба дає однорідне колірне покриття, а всі незначні рельєфи згладжує», – пояснюють реставратори.

Атлантів створив Леонард Марконі (фото Бюро спадщини)

Загальна вартість реставраційних робіт балконів на Гоголя, 10 – 621 488 грн, з яких фінансова частка мешканців – 10 тис. грн за кожен балкон.

Будинок на тодішній вулиці Зиґмунтовській збудували 1874 року за проєктом архітектора Емануеля Галля. Колись там жив відомий львівський скульптор і педагог італійського походження Леонардо Марконі. Він є автором багатьох скульптур у пам’ятках Львова. Атлантів з левовим серцем, які прикрашають кам’яницю, також виготовив він. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення.