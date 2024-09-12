Дворічне навчання розраховане на ремісників, які вже працюють у цій галузі

У Львівській національній академії мистецтв відкриють школу реставрації, яка працюватиме за європейськими стандартами, а випускники отримуватимуть сертифікати державного зразка. Це перший в Україні пілотний проєкт неформального дворічного навчання для ремісників, які реставруватимуть вироби з дерева, металу та ліпнини.

Як повідомили у Львівській міській раді, навчальний проєкт фінансово підтримає німецький Фонд ім. Ебергарда Шьока і ЮНЕСКО. У четвер, 12 вересня, угоду про співпрацю підписали міський голова Львова Андрій Садовий, директор відділу партнерств Бюро стратегічного планування ЮНЕСКО Жюльєн Пелло, директор Фонду ім. Ебергарда Шьока Петер Мьоллер та ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів.

У деяких закладах вищої освіти України готують реставраторів на рівні бакалаврату та магістратури, але немає спеціалізованих освітніх програм для підготовки реставраторів архітектурних елементів, зокрема виробів з дерева, металевих конструкцій, декоративних штукатурок і ліпних виробів. Також в українській системі освіти поки відсутні спеціалізовані програми професійного та технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації для цієї категорії фахівців на 6-му і 7-му рівнях Європейської рамки кваліфікацій.

«Проєкт має два важливі аспекти. Перше – це безпосередня підготовка фахівців з реставрації дерева, металу та ліпнини. Ми розуміємо, який це великий ринок праці по всій Україні, в тому числі в контексті війни. Друге – це перший в Україні проєкт неформальної освіти 2-річної програми підготовки реставраторів з видачею сертифікатів, що визнаватимуться державою», – наголосив ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів.

Керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Тетяна Балукова додала, що таке неформальне навчання має бути цікаве насамперед для ремісників, які фактично працюють у цій сфері, але не мають відповідного диплому.

Пілотний проєкт розрахований на 4 роки з можливістю його продовження. Навчальний процес стартує з наступного року. Фонд ім. Ебергарда Шьока допоможе облаштувати майстерні, закупити станки та інше обладнання та оплачуватиме роботу німецьких фахівців, які навчатимуть.

«Львів має прекрасні пам’ятки, за якими треба доглядати, реставрувати. Тому потрібні хороші фахівці – архітектори, реставратори, які радять, консультують. Але потрібні і реставратори-ремісники, які безпосередньо працюють на об’єктах. І власне таких реставраторів-ремісників ми хочемо навчати», – зазначив директор Фонду ім. Ебергарда Шьока Петер Мьоллер.

Розроблені та апробовані навчальні модулі для підготовки ремісників-реставраторів, що відповідатимуть європейським стандартам, планують поширити і в інших закладах освіти.