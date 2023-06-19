Майстер-клас триватиме до 24 червня

Львівські фахівці-реставратори навчають містян, як правильно відновлювати історичні стінописи і з чого починати процес. У понеділок, 19 червня у Львові розпочався тижневий майстер-клас. Професійні реставратори навчатимуть відкривати поліхромію у під’їздах історичних будинків чи стінах квартир, які в радянські часи були заховані під численними шарами вапна.

Тижневий воркшоп триватиме на вул. Івана Рутковича, 12, де зараз працюють фахівці реставраційної майстерні «Гарда».

«Зняття набілів – це перший і найважливіший етап реставрації. Мета заходу – на прикладі цього будинку показати комплексний підхід до реставрації під’їздів в історичній частині міста і пояснити чим відрізняється класичний ремонт від реставрації», – пояснює «Бюро спадщини», яке є організатором майстер-класу.

Керівниця реставраційної майстерні «Гарда» Ірина Гірна хоче показати мешканцям на практиці, що вони можуть робити самостійно, а коли потрібно залучати професійних реставраторів.

«Люди звертаються і кажуть, що не мають грошей на реставрацію, але готові самі чистити. Будемо розказувати, як це правильно зробити. Де можна своїми силами, а де вже треба звертатися до фахівців. Розкажемо, що ті олійні панелі можна зняти, а не збивати молотками», – розповіла ZAXID.NET Ірина Гірна.

Вона додали, що раніше мешканці будинку на вул. Рутковича, 12 пробували розчищати розписи самостійно. Але їм це не дуже вдалося, тому вони звернулися до фахівців. Тепер їх треба дорозчищати, підтоновувати, з ними буде більше роботи, ніж з тими, що сховані під радянською побілкою.

Майстер-клас триватиме тиждень, долучитися до процесу або поспостерігати можна з 14:00 до 17:00 до 24 червня включно. Реставраційні роботи у під’їзді заплановані до кінця року. Нагадаємо, їх зініціювали і самі фінансують мешканці будинку.

«Цього року будемо відкривати тільки в’їзну частину під’їзду і невеликий фрагмент сходової клітки на першому та фрагмент на третьому поверсі, який вцілів та не був зафарбований. Оскільки це дороговартісна річ, то на цьому наразі зупинимось. Сподіваюсь, що в наступні роки будемо продовжувати роботи, щоб відкрити розписи у всьому під’їзді», – зазначила Ірина Гірна.

Додамо, будинок на вул. Рутковича, 12 у Львові є пам’яткою архітектури місцевого значення. Мешканці цього будинку створили ОСББ, яке активно працює на відновлення спадщини. Раніше за міською програмою співфінансування тут відреставрували вхідні брами.