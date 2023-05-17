Ірина Гірна робить зондажі на стінах під’їзду

Мешканці будинку на вулиці Рутковича, 12 у Львові, який є пам’яткою місцевого значення, повністю профінансують реставрацію під’їзду. Львів’яни звернулися до реставраційної майстерні «Гарда», яка взялася за відновлення історичної споруди.

Фахівці почали з реставрації ліпнини та каменю у вхідній частині під’їзду. З цими роботами допомагають колеги з Кракова. Після цього будуть відновлювати поліхромні (кольорові) розписи у самому під’їзді.

Реставраторка Ірина Гірна розповіла ZAXID.NET, що всі роботи обійдуться у близько мільйона гривень. Будинок має два під’їзди, але той, що будуть реставрувати, – парадний. Це в’їзна частина, що була розрахована на заїзд кінних бричок. У ньому відновлять перший і третій поверхи.

«Будинок у стилі історизм, розписи схожі на необароко. Там є гарна ліпнина у вхідній частині, а в самому під’їзді ліпнина в кольорі. На стінах коридору намальовані листочки, гарна поліхромія. Внизу – той самий елемент, тільки в об’ємі – гіпсова ліпнина. Під’їзд оздоблений кількома відтінками кольорів. Панелі – одного кольору, серединки – світліші, ліпнина ще іншого відтінку», – пояснила ZAXID.NET Ірина Гірна.

Вона зазначила, що мешканці пробували розчищати розписи кілька років тому. На нижніх поверхах їх замалювали, а на верхніх пробували самі відчищати. Їм це не дуже вийшло, тому вони звернулися до фахівців. Їх треба дорозчищати, підтоновувати. З цими розписами буде більше роботи, ніж з тими, що сховані під радянською побілкою.

Заплановані роботи триватимуть щонайменше до кінця року. Всі роботи погоджені з Львівською міською радою.

Будинок на Рутковича, 12 у Львові є пам’яткою місцевого значення. Його мешканці створили ОСББ, яке активно працює над відновленням будівлі. Раніше за міською програмою вони відреставрували двоє дерев’яних дверей.

Разом із сусіднім №10 цей будинок звели у 1898-1899 роках для підприємців і власників цегельні та Польської крайової фабрики кахлевих печей на Снопкові Берла Нойвонера і Філіпа Вальдмана. Це був комплекс чиншових кам’яниць (для оренди) за проектом Карела Боубліка. У 1900-1902 роках, перед побудовою власної вілли на Софіївці, там мешкав професор Львівського університету Михайло Грушевський.