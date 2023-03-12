Знахідки на стелях виявилися дуже несподіваними для фахівців

У квартирі будинку початку XX століття на вул. Вітовського у Львові виявили розписи двох стилів, зокрема рідкісної у Львові неоготики. Новий власник помешкання після його придбання відразу звернувся до реставраторів для дослідження автентики. Розписи виявили у всіх кімнатах і кухні не лише на стінах, але й на стелі. Їх збережуть і відреставрують.

Реставраторка Ірина Гірна, яка займається роботами, розповіла ZAXID.NET, що у квартирі цікаво поєднані два стилі, зроблені в один період. Стеля оздоблена у стилі пізньої неоготики, а стіни – ранньої сецесії. За словами фахівчині, то цікаве поєднання, а неоготика взагалі мало де збережена у Львові.

«Сецесії у нас багато, а неоготику, таку відкриту, я чи не вперше бачу у львівських квартирах», – каже реставраторка Ірина Гірна.

Ірина Гірна розчищає розписи під радянською побілкою (фото майстерні «Гарда»)

Це так звані альфрейні розписи, виконані на сухому тиньку вручну.

«У звичайнісінькому помешканні я підозрювала наявність якоїсь розети на стелі і трафаретних орнаментів на стінах. Розписи виконані вручну, це не трафарет. Колористика фантастична! Тут поєднуються реалістично зображені клематиси (чи фіалки) з декоративно потрактованими маками. Звісно, що знайшлися розписи і в під’їзді, де розташоване помешкання», – прокоментувала знахідки історикиня архітектури Тетяна Казанцева.

Сецесійно-неоготична розета з чортополохами у колористиці «Arts and Crafts Movement», а довкола біло-золотий розпис радянського періоду (фото Тетяни Казанцевої)

Сам чотириповерховий будинок на теперішній вул. Вітовського збудували у 1913 році довкола висушеного Пелчинського ставу. Він також неоготичний, його перший власник і будівничий сам у ньому жив, а решту квартир здавав в оренду.

Загальний коридор будинку дуже занедбаний, там побілка сама відпадає, але під нею проглядаються розписи в тому ж стилі. Ймовірно, це було так запроектовано з єдиним задумом, каже реставраторка.

Стінні розписи квартири з філками належать до сецесійних (фото Тетяни Казанцевої)

У квартирі, де проводять відновлювальні роботи, у всіх трьох кімнатах і коридорі розписи різні за композицією, але всюди є елемент конюшинки.

«Неоготика має дуже багато символізму. Ті всі квіти – чортополохи, трилисники – там не просто так. Це триєдиність. Все підпорядковане певним символам, логіці. Стелі трьох кімнат мають різну композицію. Є класичний – посередині розетка і збоку по кутах є орнамент. Інша стеля має розетку, а навколо вінок з квітів. Третя має хрест, на чотири сторони світу дороговказ. А на стінах сецесійні орнаменти», – пояснює Ірина Гірна.

Неоготичні розписи стель (фото майстерні «Гарда»)

Власник помешкання Ярослав після купівлі і перед початком ремонтів відразу звернувся до реставраторів майстерні «Гарда». Наприкінці 2022 року фахівці зробили зондажі, у всіх кімнатах віднайшли розписи і почали реставрацію. Вони були сховані за звичайними крейдяними побілками, популярними в радянський період.

Новий господар оселі Ярослав, який працює у сфері IT, планує оздобити інтер’єр по-сучасному, але стіни, стелі і паркет залишаться автентичними. У квартирі також збережені кахельні п’єци. Це буде гармонійне поєднання минулого і сучасного.

«Я не був впевнений, що там є розписи. Але коли я побачив, що є, дуже втішився. Я давно мріяв про такі речі, тепер вони будуть у мене вдома. Навіть якби ми там знайшли лише якусь маленьку квіточку, я би все одно її відкрив, поставив у рамку і всім би показував. А тут ціла стеля», – пояснив ZAXID.NET Ярослав.

Під час проекту «Моя квартира скинула шкіру», який організував Львівський муніципальний мистецький центр, 11 березня львів’яни мали нагоду оглянути розписи і їхню реставрацію безпосередньо на місці.