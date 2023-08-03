Будинок з атлантами має аварійні балкони

У Львові відновили програму з реставрації балконів історичних будинків, яке проводять у співфінансуванні міста і мешканців. Роботи розпочали з реставрації балконів на вулиці Гоголя, 10.

«Після паузи понад рік у зв’язку з агресією Росії врешті відновила свою роботу Програма співфінансування реставрації балконів у будинках-пам’ятках. Мешканці вносять 10 тис. грн за кожен балкон, решта – кошти міста або грантові», – написала керуюча справами Львівської міськради Наталія Алєксєєва.

Загальна вартість проекту з відновлення двох балконів на вул. Гоголя – 645 740 грн. Виконавець робіт – ПП «АМ “Ренесанс”».

Житловий будинок №10 на вул. Гоголя у Львові збудований 1874 року за проектом архітектора Емануеля Галля. У ньому жив відомий львівський скульптор італійського походження Леонард Марконі. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення.

На вул. Гоголя відновлять два балкони (фото Наталії Алєксєєвої)

Загалом проектна документація вже готова для ще 14 об’єктів, її виготовили ще до початку війни. Як уточнив ZAXID.NET керівник Бюро спадщини Павло Богайчик, цього року розпочнуть роботи на чотирьох будинках, а далі все залежатиме від фінансування.

«Крім Гоголя, відновлюють балкони на вул. Кирила і Мефодія, 29 і Огієнка, 6. Цього року хочемо принаймні розпочати роботи ще на Винниченка. Беремо ті об’єкти, де вже є напрацьована проектно-кошторисна документація. Ми її відкоригуємо. Нових заявок не беремо, поки не реалізуємо цих», – пояснив ZAXID.NET Павло Богайчик.

Нагадаємо, у 2019 році місто напрацювало програму співфінансування реставрації балконів на головних фасадах будинків-пам’яток архітектури. У 2020 році вдалося відновити балкон на вул. Стецька, 4. Інші роботи не розпочали через повномасштабну війну. У 2023 році програму відновили.