Мешканці мають сплатити 10 тис. грн за реставрацію одного балкона

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив програму співфінансування реставрації балконів у будинках-пам ятках на 2023-2025 роки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 7 квітня. Цю програму ще мають затвердити на сесії депутати.

Зокрема програма стосується співфінансування реставрації та ремонту балконів житлових будинків, які є пам’ятками культурної спадщини.

Термін дії попередньої програми закінчився у 2022 році. Однак на час дії воєнного стану реалізацію програми призупинили. У 2023 році міська рада планує відновити реставрацію балконів. На це в бюджеті розвитку заклали понад 1 млн грн. Наразі місто отримало 10 заявок від мешканців, однак через те, що проектно-кошторисна документація була виготовлена торік, її необхідно скоригувати і відправити на повторну експертизу.

Згідно з умовами програми, мешканці помешкання мають сплатити 10 тис. грн за один балкон, решту витрат за покриє Львівська міськрада. Щоб подати заявку на співфінансування, мешканцям необхідно звернутися з заявкою та пакетом відповідних доументів в ЦНАП.