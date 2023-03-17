У Львові відреставрували металеву браму та автентичнй декроттуар

На вулиці І.Левинського, що в історичній частині Львова, відреставрували металеву браму. Про це у четвер, 17 березня, повідомили на сайті Львівської міської ради.

«Це автентична брама цього будинку, який збудований 1908-1909 роках. Вона виконана за проектом львівського архітектора Юзефа Сосновського та відповідає стилю модернізованого класицизму», – розповів ZAXID.NET директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Брама була дуже пошкоджена, а також не мала автентичної фурнітури, замість засклення були закріплені металеві листи. Тож фахівці встановили нові ручки, відновили втрачені елементи та засклили браму.

«Нижня частина цієї брами була знищена корозією, а під товстим шаром старої фарби приховувалося чимало пошкоджень та втрачених дрібних декоративних елементів. Щоб все це відновити, ми витратили близько трьох місяців», – розповів майстер-реставратор Юрій Миколаїшин.

А ще поруч із брамою відреставрували автентичний декроттуар – це пристосування для очищення взуття від бруду і снігу.

Загалом реставрація обійшлася у 69 500 гривень. Оскільки вона відбувалася в межах міської Програми співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках, то місто покрило не всі витрати.

«З цієї суми місто оплатило 48 618 грн, а решту – мешканці», – зазначив Павло Богайчик.

Нагадаємо, у 2022 році в історичній частині міста у співпраці з мешканцями відреставрували 29 брам. Відповідно до Програми співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках, при реставрації брам 70% вартості робіт фінансується з міського бюджету, а 30% – сплачують мешканці.