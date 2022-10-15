Брама на вулиці Кольберга, 6 після реставрації

У Львові відреставрували дерев’яну браму в будинку на вулиці Кольберга, 6, поблизу «Львівської політехніки». Про це повідомляє ЛКП «Бюро спадщини».

Реставрація за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища та за співфінансування німецького фонду Ебергарда Шьока тривала близько двох місяців. Вартість робіт становить 67 тис. грн, з яких 20 тисяч – вклад мешканців будинку.

«Ця столітня дерев’яна брама за такий тривалий час експлуатації мешканцями сильно зносилася. Сама конструкція зазнала деформації, були пошкоджені дерев’яні елементи. Ми знайшли отвори від стріл і навіть сам наконечник, який там застряг. Швидше за все, хтось таким чином наточував майстерність, використовуючи браму як мішень», – розповів майстер-реставратор Богдан Герус.

Брама на вул. Кольберга, 6 до і після реставрації

Фахівці також відтворили втрачену частину кованих ґраток та полагодили віконниці, що тепер відчиняються всередину. Особливістю ґраток є те, що вони однакові, а не дзеркально симетричні як зазвичай трапляється у львівських брамах.

Міська програма з відновлення історичних брам за співфінансування з мешканцями триває вже не перший рік. Недавно запрацювала програма з відновлення історичних вікон, а також за фінансової участі мешканців відновлюються балкони в історичній частині міста. У 2022 році «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.