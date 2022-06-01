Будинку повернули автентичний вигляд

В історичній будівлі на вулиці Вороного, 5 у Львові замінили металопластикові вікна на дерев’яні в межах програми співфінансування, коли 50% вартості сплачують мешканці, а 50% – місто. Це перша заміна вікон за програмою, повідомляє ЛКП «Бюро спадщини».

Власники будинку подали заявку на участь у програмі ще у 2020-му році, а майстри розпочали роботи в січні 2022 року. Підрядна організація виготовила три вікна та два балконні дерев’яні блоки за зразком інших автентичних вікон з цього будинку.

Нові дерев'яні вікна на Вороного, 5 (фото ЛКП «Бюро спадщини»)

«Через заміну вікон на металопластикові з різним характером членування спотворюється вигляд будинку, крім того, у старих будинках погана система циркуляції повітря, через що приміщення, де встановленні металопластикові вікна, погано вентилюються. Основними наслідками цього є грибок та цвіль на стінах. Програма заміни вікон з металопластикових на дерев’яні покликана допомогти мешканцям відновити у своїх оселях дерев’яні вікна із характером членування аналогічним до збережених на фасаді історичних вікон. Таким чином мешканці отримують якісні віконні заповнення, а будинок стає привабливіший», – розповів Павло Богайчик, директор ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища.

Подати заявку на участь у програмі співфінансування може кожен охочий. Набір відбувається щороку у вересні.