Фігури левів були закритими з 2015 року

У Львові відкрили статуї левів на польському військовому меморіалі, що є частиною Личаківського кладовища і більше відомий під назвою «Цвинтар орлят». Про це у п'ятницю, 20 травня, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Багато чого в історії було між українцями та поляками. Могили наших предків по обидва боки кордону є свідками конфліктів і взаємних кривд. І хоча це давні справи, часто вони ставали на перепоні взаєморозумінню. А наш спільний ворог ще й вдало підливав олії до вогню. Ця війна показала хто друг, а хто ворог. Нехай ці леви на Польських військових похованнях у Львові, які свого часу були об‘єктом суперечки та стояли закритими, стануть кроком до остаточного взаємного прощення за минулі кривди», – написав Садовий.

Меморіал львівських орлят (пол. Cmentarz Obrońców Lwowa — Цвинтар Оборонців Львова) — польський військовий меморіал у Львові. Полеглі «Львівські орлята», учасники боїв проти ЗУНР (1918–1919) та проти більшовиків (1920), були поховані на «Цвинтарі захисників Львова», що становить частину Личаківського кладовища. Дві скульптури левів на меморіальному комплексі «Цвинтар орлят» стерегли вхід на цвинтар з південного боку. Один із них мав на щиті напис «Завжди вірний», інший – «Тобі, Польщо». На одному із щитів був зображений герб Польщі, на іншому – герб Львова. Зараз на обидвох щитах зображений герб Львова.

Скульптури з цвинтаря прибрала радянська влада у 70-их роках минулого століття. У 2015 році їх повернули на місце. Це спровокувало політичний скандал, оскільки левів перевезли за ініціативи польського міністерства культури без погодження з українською владою. Відтоді скульптури закрили дерев'яними щитами.

Скульптури левів на меморіалі «Цвинтар орлят» були закритими упродовж семи років

Упродовж останніх семи років на «Цвинтарі орлят» періодично вчиняли провокації, зокрема, намагалися пошкодити скульптури левів.