Остання відновлена у Львові брама – на вулиці Снопківській, 33

У Львові продовжать програму з реставрації вікон та брам в історичних будівлях старого міста. Німецький фонд Ебергарда Шьока скерував на ці роботи 15 тис. євро. Внесок мешканців будинків залишається таким самим.

«Від початку широкомасштабного вторгнення Росії за бюджетні кошти в Україні фінансують лише критичну інфраструктуру, захищені видатки та ЗСУ. Та, незважаючи на війну, серед мешканців міста є велика зацікавленість у реставрації цінних елементів їхніх будинків. Тому ми звернулися до іноземних фондів з проханням допомогти у співфінансуванні цих робіт. І щиро дякуємо за відгук фонду Ебергарда Шьока», – розповів директор ЛКП «Бюро спащини» Павло Богайчик.

Частки внеску мешканців залишаються незмінними. Останніми роками фінансування за програмою реставрації здійснюється за таким принципом: 70% вартості реставрації брам оплачувала Львівська міська рада, а 30% – мешканці. При реставрації вікон співвідношення внесків було 60% на 40% відповідно. У випадку заміни металопластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування становлять 50% на 50%.

Як повідомили у Бюро спадщини, за цим проектом у Львові реставрують 8 брам та два вікна. Ще два пластикові вікна замінять на дерев’яні.

Загалом у Львові в черзі на реставрацію є 192 брами. Також надійшло 75 заявок для відновлення віконних конструкцій.