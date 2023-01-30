Гроші на реставрацію історичних вікон і дверей у Львові виділив німецький фонд Ебергарда Шьока

У Львові цьогоріч продовжать реставрувати вікна та брами в історичних будівлях в межах міської Програми співфінансування. Це стало можливим завдяки підтримці німецького фонду Ебергарда Шьока. На ці роботи фонд скерував 15 тис. євро. Про це повідомляють на сайті «Бюро спадщини».

«Від початку широкомасштабного вторгнення Росії за бюджетні кошти в Україні фінансують лише критичну інфраструктуру, захищені видатки та ЗСУ. Проте, незважаючи на війну, серед мешканців міста збереглася велика зацікавленість у реставрації цінних елементів їхніх будинків. Саме тому ми знову звернулися до фонду Ебергарда Шьока з проханням допомоги у співфінансуванні цих робіт і отримали позитивну відповідь. Тому діяльність програми цьогоріч продовжиться, а фонд буде співфінансувати частку, яка раніше покривалася за рахунок бюджетних коштів», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Упродовж останніх років фінансування у межах Програми здійснюється за таким принципом: 70% вартості робіт з реставрації брам оплачує Львівська міська рада через координатора – ЛКП «Бюро спадщини», а 30% – мешканці. При реставрації вікон співфінансування здійснюється у співвідношенні 60% на 40%. А в разі заміни металопластикових вікон на дерев’яні – частки співфінансування становлять 50% на 50%.

Нагадаємо, у 2022 році в рамках програми співфінансування за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища відновило 29 брам та 16 вікон в будинках, розташованих у межах історичного ареалу міста Львова, а також замінили 12 вікон та балконних блоків з металопластикових на дерев’яні.

Новий набір заявок на програму співфінансування планують оголосити у вересні 2023 року.

Дізнатися, як стати учасником програми відновлення історичних вікон та брам можна на сайті Бюро спадщини у вкладці Львів’янину/Співфінансування.