Біля церкви зробили нову кам’яну підпірну стінку і сходи

У Львові відновили центральний вхід до церкви св. Іоана Золотоустого, що на вул. Лисенка. Там демонтували аварійні сходи та влаштували нові, а також облаштували підпірну стінку і водовідведення.

Раніше міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала стан входу аварійним і таким, що потребує негайного втручання.

«Через надмірну вологість центральні сходи та підпірна стінка почали руйнуватися. Зокрема, стінка вже похилилась в бік дороги. Проходити тут стало небезпечно. З міркувань безпеки були закриті і центральні сходи, тож аби зайти до храму, люди користувалися бічними сходами. Ці конструкції цьогорічну зиму уже б не пережили», – розповіла радниця міського голови з питань охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Там демонтували стару кам’яну підпірну стінку та збудували нову – з бетону і каменю. Також переклали каменем старі сходи. Облаштували водовідведення. Вартість аварійно-відновлювальних робіт склала 1,2 млн грн.

фото прес-служби ЛМР

Церква святого Іоана Золотоустого (ПЦУ) — це колишній костел Найсвятішого Серця Ісусового при жіночому францисканському монастирі, збудовані у 1877−1889 роках за проектом Юліана Захарієвича. Храм є пам’яткою архітектури місцевого значення.

У церкві збереглись три автнентичні вітражі, виготовлені у Мюнхені фірмою Маєра. Центральний зображує Найсвятіше Серце Ісуса, бокові вітражі присвячені св. Меланії і Архангелові Михаїлові. Вітраж у круглому вікні на фасаді церкви зображує Непорочне Зачаття, його торік відреставрували.