Каплицю Дунін-Борковських збудували в XIX ст

На Личаківському цвинтарі відреставрували найдавнішу каплицю, в якій поховані представиники роду Дунін-Борковських. Про це 29 грудня повідомив Інститут Polonika.

Роботи виконала компанія Monument Service під керівництвом Марціна Козаржевського.

«Вдалося відновити технічну придатність будівлі та відтворити первісне архітектурно-скульптурне оздоблення каплиці. Виконувалися будівельні роботи з укріплення стін і склепінь. В історичному вигляді реконструйовано вторинний тимпан і карниз, відновлено первісне планування та рустифіковані профілі на фасадах. Поліхромії всередині каплиці були розкриті та зроблені розбірливими, а відсутні частини реконструйовані», – повідомили в Інституті Polonika.

Також реставратори відновили епітафії, кам’яні деталі і скульптури.

фото Інституту Polonika

Каплицю Дунін-Борковських збудували в 1812 році в стилі класицизму. Спочатку її лицьову частину прикрашали три фігури авторства віденського скульптора Гартмана Вітвера. Будівля була пошкоджена під час пожежі 1985 року. Її частково відновили у 1992 році.

Нагадаємо, польські та українські реставратори вже 12 років спільно відновлюють надгробки на Личаківському цвинтарі, які є мистецькими шедеврами.