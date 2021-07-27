Польські та українськи реставратори вже 12 років спільно відновлюють справжні шедеври Личаківського цвинтаря. Робота над кожним об'єктом потребує багато часу. Відтак, майстри щоразу працюють цілий сезон. Реставрація відбувається завдяки співпраці львівської влади із Міністерством культури Польщі. Щороку на кладовищі-музеї відновлюють 10-12 цінних об’єктів. Їх заздалегідь визначає комісія.

Кароліна – реставраторка з Польщі – відновлює скульптуру, яку понищив ще минулорічний буревій. Каже, що працювати на цьому об'єкті важко, але дуже цікаво.

«Це частина надгробка авторства Шімзера – знаного архітектора, який на Личакові створив дуже гарні скульптури. Минулоріч тут впало дерево, яке знищило цей та інші надгробки. Торік ми законсервували об’єкт, а цього року відновлюємо», – розповідає вона.

Негода наробила багато шкоди на Личаківському кладовищі. Адже буревії вже два роки поспіль нищать старовинні поховання.

«Якщо минулорічний буревій пошкодив загалом 73 об'єкти, то цьогорічний – 276. Але вже почався процес відновлення. Було пошкоджено кілька цінних пам'ятників. І їх поза планом занесли до програми реставрації. І, звичайно, завдяки цій програмі вдалося їх відновити», –зазначає директор музею «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай.

Деякі надгробки, які зараз відновлюють, були дуже пошкоджені самим часом. Як, наприклад, могила Якуба Печонки. Над його гробівцем колись працював відомий скульптор Гартман Вітвер. Тож це доволі цінне поховання на Личакові.

«Мусили робити демонтаж, тому що тут було дерево. Величезний корінь змістив увесь цей гробівець. Тобто, всі камені були зрушені, і гробівець з'їхав убік», – показує скульптор-реставратор Тарас Бенях.

Тому роботи тут буде багато. А ще на реставраторів чекали сюрпризи, пов'язані зі скульптурою, що оздоблювала поховання.

«Вона була багато років без голови. А ми і не знали, що раптом вдасться цю голову знайти. І тут якось працівник музею сказав, що в нього є ця голова. Колись десь він її знайшов», – додає, сміючись, Тарас Бенях.

Крім надгробків, польська фірма ремонтує каплицю родини Барчевських – третю, над якою тривають роботи в рамках польсько-української програми з реставрації. На черзі – роботи над найстарішою каплицею Личакова, що належить польському шляхетному роду Дуніних-Борковських.

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