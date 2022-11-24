Останні п’ять років пам’ятку розграбовують через відсутність охорони

Покинутий палац XIX ст. в селі Тулиголове, що розташоване біля міста Комарна, за 45 км від Львова, передали у підпорядкування обласного Історико-краєзнавчого музею. Раніше там працював туберкульозний диспансер, а останні п’ять років він не охороняється, чим користаються злодії і вандали. Палац планують включити в туристичні маршрути, а приміщення пам’ятки відновити і облаштувати там багатофункціональний центр.

У четвер, 23 листопада, комісія з питань комунального майна Львівської обласної ради передала палац Балів у розпорядження Історико-краєзнавчого музею, який працює у Винниках. Він стане частиною нового туристичного маршруту «Королівський шлях», який з’єднає важливі місця української історії, зокрема маєток Фредрів-Шептицьких у Вишні та монастир у Лаврові, де похований Лев Данилович.

На необхідності порятунку палацу наголошували місцеві жителі та депутати Комарнівської міської ради, до якої належить с. Тулиголове. Через відсутність охорони в будівлі часто траплялися крадіжки цінних елементів. У 2021 році депутати Комарнівської міської ради подали запит до Львівської обласної ради з проханням відновити охорону палацу.

Комісія з питань історико-культурної спадщини та туризму ЛОР підтримала ініціативу передачі палацу музею. Голова комісії Іван Щурко впевнений, що це перший крок до порятунку палацу.

«Про комплексну реставрацію найближчим часом, в умовах війни, не йдеться, але треба щонайменше забезпечити будівлі охорону. Також музей має попереднє запевнення іноземних партнерів, які готові надати мінімальний набір необхідного обладнання, будматеріалів для першочергових протиаварійних робіт – полатати дірки в даху, закрити вікна», – розповів ZAXID.NET Іван Щурко.

фото Миколи Кремси та Івана Щурка

Директор Історико-краєзнавчого музею Ігор Тимець також переконаний, що сучасний стан палацового комплексу потребує насамперед охорони і реставрації.

«Із 2017 року, відколи палац залишився без охорони, з нього почали розкрадати елементи декору та оздоблення, а сама будівля палацу разом із господарськими приміщеннями почали руйнуватися», – пояснив Ігор Тимець.

Голова комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму ЛОР Іван Щурко вважає, що для розвитку цієї локації як туристичного осередку мають бути задіяні і влада, і громадськість, і власники. Це чи не єдиний приклад в області, де збережено цілий комплекс – крім палацу, є гостьовий будинок, шпихлір, конюшня, господарський двір, пивниці і великий парк з реліктовими деревами. На його думку, це би мав бути багатофункціональний центр. Зокрема, вже наступного туристичного сезону гостьовий будиночок, що зараз в найкращому стані, може стати точкою, від якої будуть відштовхуватися, проводити екскурсії.

«Цей об’єкт має шанс, тільки якщо його розглядати в контексті, в комплексі з іншими пам’ятками і туристичними центрами. Монофункціональні заклади зараз практично не мають перспективи. Потрібно розвивати туристичну інфраструктуру, крафтові виробництва в громаді і пропонувати туристам поїсти, переночувати, купити сувеніри. Місцева влада мала б допомогти із благоустроєм, освітленням, дорогою та вказівниками», – додав Іван Щурко.

Двоповерховий палац у 1898-1899 роках збудував тодішній власник маєтку в Тулиголовому Станіслав Баль за проектом львівського архітектора Владислава Галицького у стилі французького неоренесансу. Палац оздоблений ліпниною, має частково збережений інтер’єр, вишукані дерев’яні сходи, кахельні пічки, хоча металеві елементи з них вкрали вандали. Один із найвідоміших і найдорожчих польських художників Яцек Мальчевський написав там багато своїх творів. До 2017 року в приміщенні палацу працював туберкульозний диспансер. Останні п’ять років пам’ятка занепадає.

Нагадаємо, туристичний маршрут «Королівський шлях» пролягатиме зі Львова через Комарно, Тулиголове, Вишню, Самбір та Лаврів. Палац Фредрів-Шептицьких у Вишні планує взяти під опіку та відреставрувати УКУ.