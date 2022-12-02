Інтер’єр гетьманської зали Жовківського замку

Управління туризму та курортів Львівської ОВА презентувало 3D-тури історико-архітектурними пам’ятками Львівщини, які відреставрували останніми роками. Завдяки ним можна за допомогою окулярів віртуальної реальності оглянути інтер’єри та дистанційно презентувати українські пам’ятки навіть за кордоном.

Фахівці Skeiron оцифрували 7 об’єктів:

У пам’ятках можна віртуально прогулятися інтер’єром, оглянути експозицію, розписи та цінні елементи. Також там передбачена опція VR.

Презентація 3D-турів відбулася у Жовківському замку, торік за програмою «Велика реставрація» на його відновлення запланували виділити 51 млн грн. Ці кошти спрямували на першочергові протиаварійні роботи, реставрацію північної вежі і відновлення галереї між ними. Але через початок війни роботи завершити не встигли.