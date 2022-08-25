Львівські фахівці відсканували єдину збережену дерев’яну церкву XVII ст. у Львові

Львівська компанія Skeiron від 2016 року оцифровує культурну спадщину. Якщо раніше 3D моделі пам’яток використовувались для їхньої популяризації та туризму, то в умовах війни ці цифрові копії зможуть бути використані для реставрації і відбудови. Від березня детально відскановано вже 22 пам’ятки.

За рік до великої пожежі у соборі Паризької Богоматері мистецтвознавець Ендрю Теллон провів деталізоване лазерне сканування святині, що згодом допомогло її відновити. В Україні за півроку війни знищено вже 469 об’єктів культурної спадщини, з них – 165 релігійних споруд. На початку повномасштабного вторгнення компанія Skeiron започаткувала проект #SaveUkrainianHeritage. Фахівці роблять деталізоване 3D сканування історичних пам’яток в різних областях України.

Сканування об’єкта відбувається не просто для презентації і візуального відтворення, а значно більш ретельніше, деталізовано, з великою кількістю точок сканування. Наприклад, у Преображенській церкві у Львові було встановлено 450 точок сканування і зроблено 7000 знімків лише всередині.

Робота дуже скурпульозна та вимагає багато часу

Skeiron почала зі сканування об’єктів Львівської області. Але також запланована робота на Чернігівщині, Київщині, Волині, Буковині. Пріоритетність об’єктів для сканування визначають за допомогою пам’яткоохоронців. Найбільшу цінність становить спадщина ЮНЕСКО, пам’ятки національного та місцевого значення та будівлі у дуже поганому стані. Роботи профінансували Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika та Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту Aliph.

У Львові Skeiron відсканував Домініканський собор, костел бернардинів (церква Андрія), Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ, собор святого Юра, Успенську церкву з вежею Корнякта, а також єдину автентичну дерев’яну церкву – Пресвятої Трійці (XVII ст.). На Львівщині – церкву Архістратига Михаїла у Підбірцях, збудовану Іваном Левинським з розписами Модеста Сосенка, робіт якого збережено дуже мало, та церкву з розписами Юліана Буцманюка у Жовкві.

Увесь перелік об’єктів можна переглянути тут. З міркувань безпеки наразі доступ до відсканованих об’єктів буде обмежений. Проте у майбутньому це стане додатковим інструментом для реставраторів, а також зможе використовуватися у туризмі.

«Плануємо залучити фахівців зі сканування та волонтерів з усієї країни, яким, як і нам, небайдужа доля української культури. Також налагоджуємо співпрацю з іноземними інституціями та органами місцевого самоврядування», – зазначив співзасновник компанії Skeiron Андрій Гривняк.

Як додав Андрій Гривняк, найближчим часом заплановано відсканувати ще 15 об’єктів. Інститут Polonika замовив сканування 12 об’єктів у Львові і області. Ведуться перемовини з фондом Aliph щодо наступних робіт. Найближчим часом на сервісі Google з’являться 30 простих моделей відсканованих пам’яток.

За 6 років роботи Skeiron оцифрували понад 100 історичних будівель у 4 країнах та музейні колекції. Під час реалізації проекту Pocket City AR створили 8 комплектів поштівок з архітектурними пам’ятками Києва, Харкова, Одеси, Чорткова, Львова та області, на яких за допомогою мобільного додатку зображення оживає у 3D.