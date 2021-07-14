друкарська машинка «Пишуча куля Гансена»

Компанія Skeiron презентувала 64 віртуальні цифрові моделі артефактів, що можна наживо оглянути у Львівському історичному музеї. Крім того, для кожного з 10 відділів музею напрацювали 3D тури та листівки експонатів з доповненою реальністю. Тепер з історією Львова і не тільки можна ознайомитися у різних кінцях світу.

Пам’ятки Львівського історичного музею у 3D форматі можна оглянути на платформі Sketchfab. Із понад 370 тисяч експонатів Львівського історичного музею, що поділені на 10 відділів, фахівці відібрали і оцифрували 64 найцікавіших. Серед них — кімнатний орган, замковий камінь з маскароном лева, колекція зброї з арсеналу, обладунки, давні скульптури, музичні інструменти та предмети побуту.

Самі фахівці компанія Skeiron склали свій топ із п’яти цінностей музею:

парадний італійський шолом типу «бургонет» (кін. ХІХ ст., Європа) із зображенням міфічних сцен з «Енеїди» Вергілія, Афродіти, Адоніса.

рейтарський обладунок (XVII ст., Німеччина) з експозиції музею-арсеналу. Рейтари (вершники) — різновид найманої важко озброєної кавалерії ранньомодерної доби. .

фотоапарат «Москва–5», що належав головному командиру УПА Василю Куку (1950-і рр., Росія)

мопед ЛМ «Верховина-6 Спорт» (1979 р., Україна)

друкарська машинка «Пишуча куля Гансена» (1878 р., Данія). 25 років Расмус Маллінг-Гансен працював у Королівському інституті глухонімих в Копенгагені. Свій винахід він придумав для того, щоб люди з вадами слуху змогли якимсь чином «передавати» свої думки.

Сувеніром з музею стануть листівки найцікавіших експонатів з доповненою реальністю. Це 7 комплектів 3D-поштівок з Кам’яниці Корнякта, Музею-арсеналу, Палаццо Бандінеллі, Музею визвольної боротьби України, Музею історії Львова, Музею історії України, Музею історії науки і техніки, Музею «Літературний Львів поч. ХХ ст.» та Меморіальних музеїв Романа Шухевича і Євгена Коновальця. За допомогою спеціального мобільного додатка на листівках в AR можна оглянути експонати у доповненій реальності і послухати аудіоопис.

Проект «Імерсивна платформа «Музей у 3D» реалізували компанія Skeiron разом з Львівським історичним музеєм за підтримки Українського культурного фонду.