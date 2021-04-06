Синагога "Золота роза" була на місці теперішнього меморіалу "Простір синагог", її зруйнували в роки Другої світової війни

Львівські фахівці працюють на створенням нового виду туризму — інтерактивний туризм. Команда Chameleon Age відтворює 3D моделі втрачених пам’яток Львова. Зокрема, вже показали вигляд Високого замку у XVI ст. У розробці – моделі Низького замку, синагоги «Золота Роза», Краківської та Галицької міських брам, попередньої ренесансної Ратуші.

Усі відтворені моделі будуть доступні у мобільному додатку. Їх можна буде оглянути з будь-якого місця за допомогою камери телефону. Окрім того, на місці втраченої пам’ятки з інформаційного стенду можна буде відсканувати QR-код і, навівши камеру мобільного на руїну, побачити втрачену пам’ятку у реальному розмірі. Також у додатку буде доступний багатомовний аудіогід і можна буде зробити селфі на фоні неіснуючої споруди.

Засновник стартапу Chameleon Age Ігор Ковалишин розповів ZAXID.NET, що перші напрацювання будуть доступні уже влітку — це втрачені споруди Високого замку, Низького замку (на його місці зараз розташований художній вернісаж), а також синагоги «Золота Роза».

Синагога «Золота Роза»

«Я вчився на історичному факультеті, і в мене виникла ідея поєднати сучасні технології і старовину, відновити зруйновані пам’ятки архітектури і показати їх за допомогою технології доповненої реальності. Нам принципова історична достовірність. Ми працюємо з фаховими істориками, на основі наукових праць розробляємо 3D моделі», — розповів Ігор Ковалишин.

Розробники консультувалися з вченими, істориками, архітекторами, надихалися макетами Ігоря Качора. Вигляд в’їзних Краківської і Галицької брам фахівці отримали з панорами Вітвіцького, яка зараз у Вроцлаві.

До прикладу, Високий замок відтворили у період XVI століття. У первісному варіанті він виглядав зовсім інакше. Крім самої моделі, програмісти планують відтворити легенду захоплення замку військами Максима Кривоноса, додати анімацію.

Вигляд Високого замку у XVI столітті

Зараз стартапери тестують перші напрацювання, до літа вони будуть доступні разом з інфостендами. Команда співпрацює з міською радою, ТІЦом і центром розвитку туризму.

«Наш стартап має соціальну складову — плануємо співпрацювати з благодійними фондами і виділяти гроші для відновлення ще не повністю зруйнованих пам’яток. Наприклад, у додатку буде кнопочка Donate, за допомогою якої користувач зможе пожертвувати кошти або купити цеглинку на реставрацію», — пояснив ZAXID.NET Ігор Ковалишин.

У планах ентузіастів — працювати над зруйнованими пам’ятками України і світу. Мета команди Chameleon Age — вдихнути в пам’ятки нове життя і розвинути нову сферу інтерактивного туризму.