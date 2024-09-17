У Львові навчатимуть водійок автобусів
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 вересня
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У вівторок, 17 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Госпіталізували через вогнегасник. В укритті професійного училища пристрій несподівано здетонував – четверо учениць потрапили до лікарні.
- Львів долучається до пілотного проекту. На міських автобусах водіїв-чоловіків замінять жінки.
- Сальто вперед, шпагат у повітрі, посміхнутись у стійці на руках. На Дія.Освіта вийшов новий освітній серіал про черліденг для тренерів.
- Бердянськ – це Україна. На один день Львів став приморським, акцію підтримали Київ та Запоріжжя.
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