У вівторок, 17 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Госпіталізували через вогнегасник. В укритті професійного училища пристрій несподівано здетонував – четверо учениць потрапили до лікарні. Львів долучається до пілотного проекту. На міських автобусах водіїв-чоловіків замінять жінки. Сальто вперед, шпагат у повітрі, посміхнутись у стійці на руках. На Дія.Освіта вийшов новий освітній серіал про черліденг для тренерів. Бердянськ – це Україна. На один день Львів став приморським, акцію підтримали Київ та Запоріжжя.

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