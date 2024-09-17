Інцидент стався у коледжі на вул. Городоцькій, 195

У вівторок, 17 вересня, у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи, що на вул. Городоцькій, 195 у Львові, стався вибух. Постраждали четверо учениць. Обставини події з’ясовує поліція.

На місці інциденту працювали медики швидкої допомоги. За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, чотирьох постраждалих доправили до лікарні, де їх обстежують.

У ДСНС Львівщини повідомили ZAXID.NET, що рятувальники не залучалися. Наразі адміністрація навчального закладу не повідомила подробиць інциденту, на телефонні дзвінки там не відповідають.

За даними ZAXID.NET, інцидент трапився, коли учні перебували в укритті під час повітряної тривоги. За попередніми даними, під час пустощів відбулося падіння та розгерметизація вогнегасника, він вибухнув.

У Першому медоб’єднанні Львова розповіли, що до лікарні святого Миколая швидка допомога доправила чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху порошкового вогнегасника. «Усі пацієнтки – у стані середньої важкості. Наразі наші медики надають їм необхідну допомогу», – повідомили в ТМО.

«Дівчат доставили до лікарні зі скаргами на нудоту, запаморочення та втрату свідомості. Їм надали необхідну допомогу та госпіталізували з метою подальшого спостереження», – додала педіатриня лікарні святого Миколая Анастасія Данилко.

Згодом ситуацію прокоментував керівник відділу професійної освіти Львівської міськради Богдан Іванусь. «Вогнегасник пусковою частиною впав донизу, що спричинило випуск вуглекислого газу. Через концентрацію випарів дівчата, які перебували найближче до вогнегасника, вчаділи. За яких обставин вогнегасник опинився на землі, поки що невідомо», – розповів він.

За даними поліції Львівщини, одна з учениць ліцею випадково зачепила рюкзаком вогнегасник, закріплений на стіні. Вогнегасник впав на підлогу та спрацював, розпиливши порошкову суміш. Щодо інциденту триває розслідування.