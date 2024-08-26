Уночі 26 серпня у одному із сіл Львівського району через вибух гранати загинув 37-річний чоловік. Про це повідомила Нацполіція Львівщини, яка встановлює обставини нещасного випадку.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, вибух стався у гаражному приміщенні на території приватного домогосподарства в одному з сіл Львівського району. Поліцейським повідомили про вибух 26 серпня, близько опівночі.

На місці події працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки та інші фахівці. Загиблий – 37-річний місцевий мешканець, на тілі якого були виявлені численні уламкові поранення, які й стали причиною смерті. Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав внаслідок вибуху гранати. Інших потерпілих немає.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок» ККУ та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.