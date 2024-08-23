Правоохоронці вилучили майже 49 тисяч набоїв різних калібрів, які зберігались у спеціальних схронах

СБУ спільно з поліцією запобігли незаконному продажу трофейної зброї та боєприпасів у західних регіонах України. Правоохоронці затримали групу торговців зброєю у Львівській та Рівненській областях. Під час слідчих дій вилучили автомати, пістолети, гранати та майже 49 тисяч набоїв.

За даними СБУ Львівщини, організатором виявився 46-річний мешканець Рівненщини, який залучив до ще двох спільників з Львівщини. У Нацполіції Львівщини уточнили, що двоє членів угруповання із Львівщини – це мешканці Радехова – 54-річний чоловік, а також його 46-річна співмешканка.

Кожен з учасників злочинної групи виконував свої обов’язки відповідно до розподілених ролей. Вони налагодили нелегальне постачання трофейної зброї різного виду з зони бойових дій. Після чого шукали потенційних клієнтів через власні оголошення у даркнеті.

Для конспірації ділки відправляли «замовлення» поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Правоохоронці затримали «на гарячому» всіх учасників злочинної групи після отримання грошей за продаж бойових гранат.

Під час обшуків виявлено та вилучено:

72 пістолети

20 автоматів

29 гранат різних типів із запалами

Майже 49 тисяч набоїв різних калібрів, які зберігались у спеціальних схронах.

Також вилучили банківські картки, картки мобільних операторів, гроші, ймовірно виручені від незаконної діяльності: більше 60 тисяч євро та 170 тисяч доларів, інші речові докази.

Наразі всім учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності й інших можливих учасників протиправної діяльності.