Всю знайдену зброю передадуть на потреби ЗСУ

Служба безпеки України викрила двох керівників благодійного фонду на Львівщині, які незаконно продавали зброю. Вони шукали покупців серед представників криміналітету. У пресслужбі СБУ у середу, 26 червня, розповіли, що псевдоволонтер під виглядом благодійних поїздок відвідував території, де були бойові дії, та шукав зброю.

«Знайдені "трофеї" він передавав своєму спільнику, який зберігав їх у спеціально облаштованому схроні на горищі власного будинку. Чоловіки намагались потім продати озброєння місцевому криміналітету. Так, наприклад, автомати АК-74 та АКС-74 вони пропонували придбати по 500 доларів за одиницю», – розповідають у СБУ.

Під час обшуків у керівників благодійного фонду вилучили таку зброю:

гранатомет РПГ-26;

6 автоматів АК-74 та АКС-74;

протипіхотну міну МОН-50;

гранати РГД-5 та Ф-1;

десятки тисяч патронів до стрілецької зброї.

Наразі триває розслідування, СБУ та поліцейські встановлюють всіх причетних до злочину. Вилучену під час обшуків зброю передадуть на потреби ЗСУ.