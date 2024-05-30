Чоловіка заарештували на час розслідування

На Буковині поліцейські виявили в жителя району арсенал різноманітної вогнепальної зброї. Чоловік в гаражі свого будинку зберігав два ящики різних набоїв та вибухівки, а також автомат. Правоохоронці під час обшуку виявили понад 100 заборонених предметів. Наразі підозрювано обрали запобіжний захід перебування під вартою.

Поліцейські спільно з працівниками СБУ з’ясували, що 36-річний житель села Горошівці зберігав удома вогнепальну зброю, боєприпаси та набої. На усі ці небезпечні речі чоловік не мав відповідного дозволу.

Під час розслідування з’ясувалося, що буковинець зброю придбав нелегальним шляхом. Під час проведення санкціонованого обшуку в його будинку в селі Горошівці правоохоронці виявили та вилучили автомат АК-12, гранати, запали, патрони невстановленого типу та бронебійні набої та інші вибухові пристрої. Загалом понад 100 небезпечних предметів.

«Буковинські поліцейські затримали чоловіка, а вилучену зброю направили для проведення експертиз до експертно-криміналістичного центру. Відповідно до їх результатів, боєприпаси є бойові та становлять загрозу для населення», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 30 травня.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Буковинцю загрожує до семи років позбавлення волі. 30 травня за клопотанням слідчих поліції суд обрав йому запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою.