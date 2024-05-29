З місця події вилучили гранату Ф-1 із запалом і 44 набої до автоматичної зброї

У Сваляві на гарячому затримали 47-річного чоловіка під час продажу боєприпасів – гранати та набоїв до автоматичної зброї. Закарпатцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 29 травня, мукачівські правоохоронці дізналися час та місце зустрічі торговця зброєю з клієнтом і затримали мешканця Сваляви на гарячому.

«З місця події слідчі вилучили гранату Ф-1 із запалом, 44 набої до автоматичної зброї та гроші, які зловмисник отримав як плату за товар. Підозрюваного, відповідно до статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання», – інформують у поліції.

Затриманому повідомили про підозру та обиратимуть запобіжний захід. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами закарпатцеві загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.