Торговцю зброєю загрожує до 7 років позбавлення волі

На Закарпатті поліція разом з СБУ затримала на гарячому 33-річного торговця зброєю, який намагався продати РПГ, гранати та магазини з набоями. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 15 березня, злочинця затримали під час продажу зброї у селі Дерцен Мукачівського району.

«33-річного підозрюваного впіймали у ході контролю за вчиненням злочину. Зловмисник саме передав клієнтові перелік заздалегідь обумовлених предметів – ручний протитанковий гранатомет, 2 ручні гранати РГД-5 та два магазини з набоями до автоматичної зброї в кількості майже 60 штук. Взамін фігурант отримав грошові кошти», – інформують у поліції.

Затриманого відправили до ізолятора тимчасового тримання. За носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.