Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі

На Закарпатті затримали незаконного торговця зброєю та боєприпасами. Про це у понеділок, 7 серпня, повідомили у поліції Закарпатської області. Як зазначили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, канал постачання зброї із зони бойових дій налагодили мешканці Закарпатської та Львівської областей.

У поліції Закарпатської області зазначили, що до вчинення злочину причетний житель Хустського району. Під час розслідування правоохоронці зафіксували збут майже двох сотень бойових набоїв до автоматичної зброї. Для припинення його злочинної діяльності та вилучення з незаконного обігу решти нелегального «товару», за місцем проживання підозрюваного провели обшук. Правоохоронці виявили партію зброї та боєприпасів.

«Зокрема, 3 гладкоствольні рушниці, 2 одиниці нарізної зброї, 6 пістолетів, понад 3 сотні набоїв різного калібру, 2 гранатометні постріли, 2 гранати (РГД-5 та РГН) та запали до них, а також 750 грамів пороху. Окрім цього, виявили і комплектуючі для виготовлення набоїв до гладкоствольної зброї», – повідомили у поліції Закарпатської області.

Усі речові докази вилучили та скерували експерту для дослідження. Самого торговця, відповідно до статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі ГУНП в Закарпатській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Суд обрав для затриманого запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, канал постачання зброї, боєприпасів та вибухових речовин із зони проведення бойових дій налагодили мешканці Закарпатської та Львівської областей.



За місцями проживання причетних осіб проведено низку обшуків у межах Закарпатської та Львівської областей. Вилучено 11 одиниць вогнепальної зброї, 194 набої до стрілецької зброї, боєприпаси до великокаліберних кулеметів різних калібрів та постріли до гранатометів, ручні гранати, комплектуючі для зброї і виготовлення боєприпасів, а також інші предмети та речі, які підтверджують протиправну діяльність.