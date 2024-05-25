Інцидент стався 24 травня на території Мукачівського прикордонного загону

Увечері п’ятниці, 24 травня, у прикордонній ділянці Закарпатської області двоє чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, напали на прикордонника, який їх виявив. Порушники відібрали у службовця зброю та змогли втекти до Румунії, підтвердив ZAXID.NET у суботу, 25 травня, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Так, така ситуація мала місце. Це відбулося на території Мукачівського прикордонного загну, коли співробітники прикордонної служби виявили порушників. Наразі проводиться розслідування, про інцидент повідомленні поліція, СБУ та Державне бюро розслідувань», – підтвердив ZAXID.NET Андрій Демченко.

Про інцидент повідомив вранці 25 травня журналіст Віталій Глагола. За його даними, на ділянці «ВПС Ділове» – ВІПС «Богдан» прикордонник, який зреагував на спрацювання сигнальної міни та помітив двох чоловіків, здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Попри це чоловіки не зупинилися, а напали на службовця та, за даними журналіста, відібрали в нього пістолет «Форт 12 Р».

«Під час втечі порушники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили», – заявив Віталія Глагола.

Зазначається, що правопорушники змогли перетнути кордон України та Румунії. Триває слідство, правопорушників розшукують.