Трагедія сталася у селі Нове Давидково Мукачівського району

Вранці 26 червня під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району знайшли тіла двох дітей 8 і 9 років. Загиблі – мешканці сусідніх Ключарок. На місці трагедії працюють правоохоронці.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир, напередодні об 11:00 діти пішли на прогулянку і не повернулися. Близько 22:00 батьки зателефонували у Мукачівський райвідділ поліції. Поліцейські організували пошукові групи, залучивши кінологів з собаками та гірських рятувальників для прочісування лісової місцевості.

«Згодом однією з пошукових груп було виявлено речі одного з хлопчиків на березі озера в с. Нове Давидково. У подальшому залучили водолазів для обстеження водного дна. О 7:32 тіло одного з хлопчиків було знайдено, через три хвилини виявили тіло іншого», – заначила Наталія Батир.

Загиблі діти були односельцями із Ключарок. На місці події працює поліція, яка встановлює всі обставини трагедії.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила ZAXID.NET, що правоохоронці відкрили справу за п.1,2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».