Трагедія сталася на турбазі у селі Теребля Тячівського району

На базі відпочинку у селі Теребля Тячівського району втопився 16-річний мешканець Стрия. У поліції відкрили кримінальну справу за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир 25 червня, про утоплення підлітка на базі відпочинку у Тереблі рятувальникам повідомили напередодні о 17:40.

«Дорослі побачили, що речі хлопця знаходяться на березі водойми і викликали екстрені служби. Водолази ДСНС м. Хуст о 19:30 знайшли тіло 16-річного юнака на відстані 25 метрів від берега на глибині 6 метрів, вилучили його з води та передали працівникам поліції», – зазначила Наталія Батир.

Тіло 16-річного юнака знайшли на відстані 25 метрів від берега на глибині 6 метрів

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила ZAXID.NET, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього.

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.