Трагедія сталася у селищі Королево Берегівського району

Ввечері 19 червня, у річці Тиса в селищі Королево Берегівського району втопився 16-річний підліток. Правоохоронці відкрили кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 20 червня, виклик з Королева надійшов напередодні о 16:55. Хлопець втопився під час купання.

«Для пошуку залучили Хустське водолазно-рятувальне відділення, фахівці якого о 20:10 вилучили тіло з води та передали працівникам поліції», – інформують у ДСНС.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан зазначила ZAXID.NET, що правоохоронці відкрили справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».