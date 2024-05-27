Трагедія сталася біля підвісного моста, що веде до Боздоського парку

У річці Уж втопився 15-річний мешканець села Галоч. Сталося це біля підвісного моста, що веде до Боздоського парку. Поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 27 травня, повідомлення про те, що в річці Уж потонув підліток, до служби порятунку надійшло о 18:30 24 травня.

«Зі слів очевидців, група неповнолітніх відпочивала біля річки в районі підвісного моста. Під час купання одного з них підхопила течія і хлопець пішов під воду. До місця виклику було направлено відділення водолазно-рятувальних робіт, які обстежили місце, однак тіло юнака не виявили. О 21:15 пошукові роботи було припинено у зв'язку з настанням темної пори доби», – інформують в ДСНС.

У суботу, 25 травня, пошуки продовжили. Водолази обстежили 1500 м2 дна річки і знайшли потопельника. Загиблим виявився 15-річний мешканець села Галоч Ужгородського району. У поліції Закарпатської області відкрили провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок»