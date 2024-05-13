Подія сталася у селі Грушово Тячівського району

У селі Грушово Тячівського району у місцевому потічку виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 44-річний мешканець села. У поліції зазначили, що чоловік помер природною смертю.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 13 травня, тіло чоловіка у водоймі по вулиці Івана Бондаря у селі Грушово виявили напередодні о 16:40.

«О 18:15 тіло вилучено з води та передано працівникам поліції. Для вилучення потопельника з водойми залучалось місцева пожежна команда селища Тересва», – інформують у ДСНС.

У поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що відкрили провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».