Керівник Дрогобицької окружної прокуратури Юрій Масяк подав декларацію за 2023 рік
Юрій Масяк вказав нове авто та мільйонну зарплату
Керівник Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області Юрій Масяк оприлюднив декларацію за 2023 рік, вказавши нове авто та мільйонну зарплату. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Юрій Масяк отримав 1,3 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі. Дружина прокурора Юлія вказує 96 тис. грн зарплати у Стрийській райдержадміністрації та 342 тис. грн від відчуження рухомого майна. Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою та у валюті – 34,5 тис. доларів.
У 2023 році Юрій Масяк став власником автомобіля Skoda Octavia A7 (2016 року випуску), задекларованою вартістю 495 тис. грн. Прокурор є співвласником житлового будинку (61,8 м2) у Сколе та володіє земельною ділянкою у селищі Верхнє Синьовидне. Вони з дружиною мають квартиру (50,6 м2) та дві комори у Стрию.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.