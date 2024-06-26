Керівник Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області Юрій Масяк оприлюднив декларацію за 2023 рік, вказавши нове авто та мільйонну зарплату. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Юрій Масяк отримав 1,3 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі. Дружина прокурора Юлія вказує 96 тис. грн зарплати у Стрийській райдержадміністрації та 342 тис. грн від відчуження рухомого майна. Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою та у валюті – 34,5 тис. доларів.

У 2023 році Юрій Масяк став власником автомобіля Skoda Octavia A7 (2016 року випуску), задекларованою вартістю 495 тис. грн. Прокурор є співвласником житлового будинку (61,8 м2) у Сколе та володіє земельною ділянкою у селищі Верхнє Синьовидне. Вони з дружиною мають квартиру (50,6 м2) та дві комори у Стрию.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.