Андрій Кульчинський очолює Трускавець із 2015 року

Міський голова Трускавця та очільник місцевої ОТГ Андрій Кульчинський оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Подружжя купило в кредит два нових кросовери, загальною вартістю 2,7 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році загальний дохід подружжя склав понад 1,6 мільйона гривень. Андрій Кульчинський отримав 569 тис. грн зарплати у Трускавецькій міськраді, 360 тис. грн подарунку від доньки Соломії та 14 тис. грн зарплати у Трускавецькій лікарні. Дружина посадовця Наталія декларує 735 тис. грн зарплати від військової частини, де вона є головою ВЛК.

У власності подружжя є житловий будинок (171 м2) та дві земельні ділянки у Трускавці, а також чотири квартири (107 м2, 65 м2, 65 м2 та 70 м2) та два нежитлових приміщення у цьому курортному місті. У Андрія та Наталії Кульчинських також є по одній земельній ділянці біля Східниці та Трускавця.

У 2022 році Наталія Кульчинська стала власницею авто Toyota C-HR Hybrid (2022 року випуску) за 1,4 млн грн, а у 2021 році Андрій Кульчинський придбав Honda CR-V (2021 року випуску) за 1,3 млн грн. Для купівлі обох авто посадовець брав кредити, які на кінець 2023 року були ще повністю не виплачені.

52-річний Андрій Кульчинський є мером Трускавця із 2015 року, а із 2020 року очолює також місцеву ОТГ. З 2002 до 2015 року тричі був депутатом місцевої міськради. До мерства очолював Трускавецьку міську лікарню.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.