Начальник Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області, полковник поліції Василь Петрик оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Василь Петрик отримав 707 тис. грн від Нацполіції Львівщини та 27 тис. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, його дружина Марія вказує 131 тис. грн зарплати від відділу освіти Дрогобицької міськради.

У власності Василя та Марії Петрик немає нерухомості чи авто. Поліцейський вказав право користуватись будинком у Дрогобичі площею 67,7 м2, а його дружина із 2023 року може користуватись авто Volkswagen Tiguan (2017 року випуску), яке належить Наталії Петрик. Більшість своїх заощаджень (грошові активи) подружжя зберігає готівкою та у валюті – загалом 46,5 тис. доларів.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.