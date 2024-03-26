Олександр Шляховський очолює поліцію Львівщини із 2021 року

Начальник Головного управління Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський подав декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець задекларував 1,2 млн грн зарплати та не купував нового майна.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Олександр Шляховський отримав 1,2 млн грн зарплати у поліції, близько чотирьох тисяч гривень зарплати в університеті внутрішніх справ та ще 8 тис. грн виплат від профспілки. Дружина поліцейського Ірина вказала 453 тис. грн зарплати у ПАТ «Концерн Хлібпром».

Шляховські не купували нової нерухомості чи автомобілів, усе задеклароване майно подружжя придбало раніше. Ірина Шляховська є власницею шести земельних ділянок біля Києва та співвласницею квартири у столиці (59,7 м2), також сім’я може користуватись іншою квартирою у Києві площею 81,5 м2. Із 2022 року подружжя орендує житло у Львові.

У власності Ірини Шляховської є також два авто: вантажівка ГАЗ 33021-212 (Газель, 2002 року випуску) та Mazda 3 (2017 року випуску), якою користується Олександр Шляховський.

Олександр Шляховський очолив поліцію Львівщини у 2021 році. До цього займав аналогічну посаду на Закарпатті. Раніше Олександр Шляховський також працював заступником начальника Нацполіції Київщини, де відповідав за роботу кримінальної поліції.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.