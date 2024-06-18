Т.в.о. директора Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз

Т.в.о. директора Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році загальний дохід подружжя становить близько 1,5 млн грн. Григорій Мороз декларує мільйон гривень заробітку, з яких 900 тис. грн становить його зарплата у лікарні, інша частина доходу – пенсія. Дружина т.в.о. директора Людмила працює у Яворівській центральні районній лікарні та вказує 332 тис. грн зарплати і ще 119 тис. грн пенсії.

Григорій Мороз із 2017 року їздить на авто Mercedes-Benz E 200 CDI (2010 року випуску), яке він придбав за 49 тис. грн. Це єдине авто а родині. У власності посадовця є дві земельні ділянки: у Новояворівську та у Рясне-Руському. Людмилі Мороз із 2020 року належить житловий будинок (243 м2) та із 2023 року земельна ділянка у Яворові. У Львові Людмила Мороз є співвласницею квартири (47 м2).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.