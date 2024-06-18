Директор Новояворівської лікарні Григорій Мороз оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Загальний дохід подружжя становить близько 1,5 млн грн
Т.в.о. директора Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році загальний дохід подружжя становить близько 1,5 млн грн. Григорій Мороз декларує мільйон гривень заробітку, з яких 900 тис. грн становить його зарплата у лікарні, інша частина доходу – пенсія. Дружина т.в.о. директора Людмила працює у Яворівській центральні районній лікарні та вказує 332 тис. грн зарплати і ще 119 тис. грн пенсії.
Григорій Мороз із 2017 року їздить на авто Mercedes-Benz E 200 CDI (2010 року випуску), яке він придбав за 49 тис. грн. Це єдине авто а родині. У власності посадовця є дві земельні ділянки: у Новояворівську та у Рясне-Руському. Людмилі Мороз із 2020 року належить житловий будинок (243 м2) та із 2023 року земельна ділянка у Яворові. У Львові Людмила Мороз є співвласницею квартири (47 м2).
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.