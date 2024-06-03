Літо 2024 року, які і у попередні роки великої війни, обіцяє бути непростим через загрози російських атак та удари по енергосистемі. Частина українців поїде на морський відпочинок за кордон, хтось віддаватиме перевагу озерам чи басейнам, бажаючи відволіктись від постійних тривог бодай на вікенд.

ZAXID.NET уклав щорічний перелік відпочинкових комплексів, озер та басейнів, де влітку можна відпочити у Львові та біля міста.

Де покупатись у Львові

Якщо у вас немає авто, вам не дуже до вподоби громадський транспорт, або не хочете виїздити за межі міста, маємо кілька варіантів, де покупатись у Львова цього літнього сезону.

Аквапарк «Пляж»

У Львові є свій аквапарк з розважальною зоною, а також саунами, джакузі та літньою терасою, де всі охочі можуть засмагати. До послуг відвідувачів, зокрема, п’ять гірок різної висоти та рівня складності, а також п’ять різних басейнів. На території є кафе, тож голодним ніхто не залишиться.

Фото з сайту аквапарку «Пляж»

Де розташований: вул. Княгині Ольги, 114.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: з понеділка по суботу: із 07:00 до 21:00, у неділю – із 08:00 до 21:00. Гірки працюють щодня з 11:00 до 19:45.

Ціни: вартість однієї години 210 грн, двох – 310 грн, повного дня 490 грн, пільговий квиток на годину 180 грн, дві – 210 грн, повний день – 350 грн. Пільговий квиток діє для дітей ростом до 150 см, інвалідів 1 та 2 групи, пенсіонерів. Для учасників бойових дій діє знижка 20%. Також є сімейні на групові тарифи.

Детальніше: сайт.

Розважальний комплекс «Медик»

На території розважального комплексу «Медик» є відкритий 50 метровий басейн (глибина від 1,6 м до 2,2 м) з баром, дитячого басейна тут немає. Відвідувачам надаються шезлонги.

Фото розважального комплексу «Медик»

Де розташований: вул. Горбачевського 24.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 09:00 до 21:00.

Ціни: година перебування – 170 грн, дві години – 260 грн, повний день – 42 грн. Діти до 14 років: година – 100 грн, дві години – 150 грн, повний день – 220 грн. Знижок немає.

Детальніше: Instagram.

«Три стихії»

У оздоровчому центрі «Три стихії» є відкритий басейн глибиною 1,3 м та температурою води 26°С, а також дитячий міні-басейн та ігрова зона. Відвідувачам тут надають шезлонги та рушники, а також тут можна поїсти за додаткову плату.

Фото центру «Три стихії»

Де розташований: вул. Щирецька, 36, ТВК «Південний».

Графік роботи: центр працює із 08:00 до 21:00.

Навігація: Google | Waze

Ціни: вартість перебування на літній терасі для дорослих та дітей старших за 5 років становить 450 грн у будні (550 грн у вихідні). Для дітей до 5 років відпочинок вартуватиме 225 грн у будні та 275 грн у вихідні – шезлонг не надається. За дітей до одного року можна не платити.

Детальніше: сайт.

Відпочинковий комплекс Otaman Resort

У відпочинковому комплексі Otaman Resort можна поплавати у відкритому басейні площею 25х10 м та глибиною 1,5 м і з базовою температурою води 24°С. Також є дитячий басейн з гіркою. Біля басейна є фуд-корт та лаунж зона. У комплексі також є SPA центр із джакузі, хамамом, сауною та соляною стіною.

Фото Otaman Resort

Де розташований: Львів, виїзд з вул. Зеленої на Кільцеву дорогу.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: Пляжна зона з шезлонгом (перша лінія) 500 грн у будні, 600 грн у вихідні, якщо шезлонг не у першій лінії, то на 100 грн дешевше. Зелена зона з пуфом 350 грн у будні та 450 грн у вихідні, зелена зона без пуфа 300 та 400 грн відповідно. Можна орендувати бунгало або шезлонг на двох за додаткову оплату. Вхід для дітей від 3 до 14 років – 250 грн у будні та 350 грн у вихідні. Відпочинок у SPA центрі варто бронювати окремо: дві години вартують 600 грн, а п’ять – 800 грн.

Детальніше: сайт.

Де покупатись біля Львова

Emily Resort

У відпочинковому комплексі є кілька зон для пляжного відпочинку, а також фуд-корти та ресторани. Окрім басейнів для дорослих та дітей, тут є доріжки для плавання, дитячий аквапарк, джакузі, СПА-центр, готель.

Фото Emily Resort

Де розташований: Винники, вул. Хмельницького, 9Б.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхідний квиток на цілий день у зону без шезлонгів вартує 300 грн у будні та 400 грн у вихідні. Вартість відпочинку у зоні з шезлонгом 400 грн у будні та 500 грн у вихідні. Діти зростом до 120 см у супроводі дорослого, а також учасники бойових дій можуть відвідувати пляж безкоштовно. Вхід у Emily Aquatoria для дорослого у будні становить 500 грн, у вихідні 700 грн. Діти зростом до 120 см можуть відвідувати цю зону безкоштовно у супроводі дорослого. Після 18:00 діє 50% знижки на вхід.

Детальніше: Сайт.

Rumbambar Swim&Dance Club

У розважальному комплексі Rumbambar, що розташований на території парк-готелю Древній град, є басейн розміром 20х24 м глибиною 1,4 м, ще один басейн глибиною 50 см для підлітків з водним атракціоном, а також окремий басейн для дітей до 3 років глибиною 20 см. На території також є фуд-корт.

Фото Rumbambar Swim&Dance Club

Де розташований: 7-й км траси Львів-Київ, Гамаліївка (на території парк-готелю Древній град).

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: базовий вхідний квиток для дорослого включає шезлонг та рушник, у будні вартість становить 600 грн, у вихідні 700 грн. Вечірній квиток (з лежаком при наявності вільних лежаків) передбачає відпочинок у комплексі із 17:00 до 20:00 та вартує 350 грн у будні та вихідні. Діти зростом до 115 см можуть відвідувати басейн безкоштовно, без лежака та рушника, із рушником та лежаком вартість входу становитиме 350 грн.

Детальніше: сайт, Instagram.

Aqua GK

У готельно-відпочинковому комплексі «Галицька корона» можна відвідати пляжну зону Aqua GK для дорослих, а також для дітей тут є басейн з підігрівом, ігрова зона з гірками та різноманітні страви в меню.

Фото Aqua GK

Де розташований: Кільцева дорога (у с. Давидів).

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 10:00 – 21:00.

Ціни: вхід на пляж для дорослого становить 300 грн у будні та 400 грн у вихідні дні, діти до 10 років – 100 грн у будні та 200 грн у вихідні, діти зростом до 115 см – безкоштовно. Для учасників бойових дій є пільги – вхід 200 грн. У вартість вхідного квитка входить лежак та напій в подарунок на вибір.

Детальніше: сайт, Instagrаm.

База відпочинку Palmira Resort

На базі відпочинку є озеро, пляж, спортивні розваги для дорослих та дітей, бар і ресторан, оренда альтанок, паркінг на 200 авто, а також працюють рятувальники.

Фото Palmira Beach Resort

Де розташований: с. Підберізці, вул. Галицька 17.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 09:00 до 20:00.

Ціни: вхід для дорослих – 300 грн, діти до 10 років – безкоштовно. Оренда шезлонга – 100 грн. Оренда альтанки до 10 людей – 1500 грн, до 20 людей – 2000 грн, до 30 людей – 2500 грн.

Детальніше: Instagram.

Rafael Pool&Lounge

На території готелю «Рафаель» можна відпочити у відкритому басейні, є також дитячий басейн. На території є ресторан, джакузі та кальяни.

Фото Rafael Pool&Lounge

Де розташований: с. Зубра, Кільцева дорога Львова, вул. Гонти 1а.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід у будні – 550 грн з людини, у вихідні – 650 грн (у вартість квитка входить користування дорослим, дитячим басейнами з солоною водою, джакузі; лежак, рушник). Діти до 115 см можуть користуватись басейном безкоштовно (без лежака), діти до 10 років у будні дні – 300 грн (без лежака) у вихідні та святкові – 350 грн (без лежака).

Детальніше: сайт, Instagram.

Sosna Park

На території комплексу Sosna Park є пляжна зона з шезлонгами, зона для занять спортом, кафе, де можна замовити їжу. Для охочих провести час на природі тут є альтанки та можливість оренди мангалів.

Фото Sosna Park

Де розташована: с. Соснівка, вул. Стефаника 1А.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: вхід на територію з використанням водної зони – 200 грн, без використання водної зони – 50 грн, діти зростом до 120 см – безкоштовно. Оренда шезлонга – 100 грн. Пільговий вхід на територію з використанням водної зони (100 грн): після 17:00 у будні, для учасників бойових дій, дітям до 14 років. Ці ціни діяли у 2023 році, вартість у новому сезоні варто уточнювати.

Детальніше: сайт.

Н 2 О біля Бродів

У відпочинковому комплексі біля Бродів є відкриті басейни Н 2 О з підігрівом для дітей та дорослих, також гості можуть відпочити у спа, хамамі, джакузі чи сауна. Відвідувачам надаються лежаки. На території також є ресторан та можливість оренди готельних номерів.

Фото басейни Н2О

Де розташований: село Лагодів біля Бродів

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: з 10:00 до 22:00.

Ціни: вартість відпочинку повний день у будні 500 грн (600 грн у вихідні), вхід дітям до 14 років – 300 грн у будні та 400 грн у вихідні. Вартість відпочинку лише у ранкові чи вечірні години дешевша. Діти зростом до 120 см можуть відпочивати безкоштовно, але лежак їм не надається.

Детальніше: Instagram.

Відпочинковий комплекс «Альбатрос»

База відпочинку розташована у селі Воля-Гомулецька за 16 км від Львова. На території є озеро, пляж, альтанки, кафе, а також готель та колиби.

Фото бази відпочинку «Альбатрос»

Де розташований: с. Воля-Гомулецька, вул. Озерна 6.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 09:00 до 23:00.

Ціни: вхід на територію вартує 100 грн з дорослого та 30 грн з дитини від 3 років. Альтанка до 30 осіб – 400 грн, парковка 50 грн, сауна – 350 грн за годину, за 30 грн можна взяти простирадло та за 100 грн віник.

Детальніше: сайт.

«Бухта вікінгів»

У готельно-відпочинковому комплексі «Бухта вікінгів» є парк розваг, мотузковий парк, а також озеро для пляжного відпочинку. На території є ресторан, а також котеджі, у яких можна залишитись на ніч. Для дітей є дитяче містечко та міні-гірка.

Фото «Бухти вікінгів»

Де розташований: вул. Лісова, 14, Старе село.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 09:00 до 20:00.

Ціни: вхід на територію комплексу вартує 50 грн, а відпочинок біля озера 300 грн.

Детальніше: сайт.

«Криве Озеро»

На території комплексу є відкритий басейн, який є безкоштовним для клієнтів готелю. Для гостей, які не проживають у готелі, вхід у басейн здійснюється за попереднім бронюванням. На території є дорослий та дитячий басейн, джакузі, соляна купель, зона з гамаками, кальяни, бар, аквааеробіка та спортивний басейн.

Фото «Криве Озеро»

Де розташований: Новояворівськ, вул. Зелена, 34

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід для дорослих у будні – 600 грн (700 грн на вихідних), вхід для дітей – 300 грн у будні та 400 грн у вихідні.

Детальніше: сайт.

«Львівська Швейцарія»

Готель-кемпінг «Львівська Швейцарія» розташований поруч із лісом та озером, на території також є альтанки, а влітку тут можна зупинитись із палатками.

Фото «Львівської Швейцарії»

Де розташований: вул. Озерна, 1б. Давидів.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: торік в’їзд на територію вартував 120 грн, але вартість варто уточнювати.

Детальніше: Instagram.

«Задорожнє»

Озеро неподалік Стрия, що за 43 км від Львова, в народі ще називають «Байкал». Воно утворилося у результаті затоплення Дроговизького вапнякового кар’єру. Глибина озера сягає 27 м. Навколо озера розташовані одразу кілька баз відпочинку. Наприклад, Sky Lake та Baykal Resort, які пропонують пляжний відпочинок з шезлонгами та альтанками.

Фото Baykal Resort

Де розташоване: озеро Задорожнє.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 9:30-22:00.

Ціни: шезлонг у Sky Lake вартує 350 грн у будні та 400 грн у п’ятницю та вихідні, вартість м’якого пуфа 400 та 450 грн відповідно, бунгало на 4 осіб вартує 1500 та 1700 грн відповідно. Учасники бойових дій мають 50% знижки, люди з інвалідність 1 та 2 групи можуть відпочивати безкоштовно, а також діти до 8 років можуть відпочивати безкоштовно без використання шезлонгу.

У Baykal Resort вартість шезлонгу становить 300-400 грн залежно від дня тижня, бунгало, ліжко та столик із пуфами для чотирьох осіб можна орендувати за 1200-1600 грн. За дітей до шести років можна не платити, а вхід для дітей до 12 років (без шезлонга) становить від 150 до 250 грн.

Детальніше: Instagram Sky Lake, сайт Baykal Resort.

Ставки в Івано-Франковому

Ставки розташовані в селищі Івано-Франкове, що на Яворівщині, за 27 км від Львова. Тут є дикий піщаний пляж.

Де розташований: став розташований на в’їзді у село.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.

Озеро «Молодіжне»

Штучно створене озеро у Перемишлянах розташоване за 47 км від Львова. Тут є пляжна зона і паркінг для автомобілів.

Де розташоване: на в’їзді у Перемишляни необхідно повернути ліворуч на вул. Липова Алея, а потім – повернути ліворуч.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: вхід на пляж та користування паркінгом безкоштовні.

«Гостинний двір»

Відпочинкова база розташована в Коросно, що за 40 км від Львова. На території є готель, альтанки, басейн, бані та велике озеро з пляжем.

Де розташований: с. Коросно, вул. Львівська 20А.

Навігація: Google | Waze

Ціни: торік вхід на пляж коштував 50 грн у будні та 100 грн у вихідні дні, вартість варто уточнювати.

Детальніше: Instagram.

Міський став у Золочеві

Озеро розташоване у Золочеві на вул. Шевченка у парку «Здоров’я». Навколо озера облаштували міський пляж, доступ до якого мають усі охочі.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

«Чарівна долина»

Відпочинкова база розташована у селі Родатичі. Тут є чотири озера, готель, котеджі, ресторан, альтанки, мотузковий парк, сауна, а також кілька спортивних майданчиків.

Де розташована: с. Родатичі, вул. Озерна, 1.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: варто уточгювати у адміністрації.

Детальніше: сайт.

Озеро в Суховолі

Озеро розташоване за 15 км від Львова й утворилося на місці вапнякового кар’єру. Місцеві називають озеро «Шутер».

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.