Водні походи є різної складності і тривалості

Навесні річки стають повноводними, тож поціновувачі активного відпочинку на воді готуються до річкових сплавів. На Львівщині найкраще для цього підходять озеро в Наварії, річки Дністер, Рата, Західний Буг, Стир. В області є кілька клубів, які організовують такі сплави. Управління туризму ЛОВА сформувало їхній перелік.

Турклуби Львівщини, які допоможуть організувати відпочинок на воді:

«Водні походи UA» влаштовують сплави на байдарках по річках Західний Буг, Свиня, Рата. Відправна точка – Червоноград. Довідкова інформація за посиланням та номером: 0676597747.

«Львів Sup» Надає у прокат sup-дошки на озері Задорожньому, пляж «Чорна Перлина». Довідкова інформація за посиланням та номером: 0999209075.

«Sirka Sport» пропонує більш екстремальні розваги на озері Сірка на Яворівщині – вейксерф, флайборд та супборд. Довідкова інформація на сайті та номером: 0738761234.

Вейксерф (фото Sirka Sport)

Центр байдаркового туризму у Сокалі. Довідки за номером: 0676734166.

Спортивно-туристичний комплекс «Під дубом» (Великі Мости) організовує сплави най байдарках річками Червоноградщини. Контакти: сторінка і телефон 0974530634.

«Турсплав» пропонує сплави на байдарках і пакрафтах Західним Бугом та його основними притоками; річками Волині, Полісся, Прикарпаття, Дністрі і його притоками, річками басейну Прип’яті. Контакти на сайті та телефоном: 0934208900.

Сплав на пакрафтах (фото Турсплаву)

Турклуб «Манівці» запрошує на Дністер, Свічу, Опір, Стрий. Деталі на сайті та телефоном 0960064948.

«Асоціація гірських провідників «Ровінь» організовує сплави на рафтах та катамаранах гірськими річками – Стрий, Опір, Дністер, Свіча. Довідкова інформація за посиланням та номером: 0677376163.

«Диво Каяк» організовує подорожі на каяках ріками та озерами України. Довідкова інформація за посиланням та номером: 0983658823.

«KAVA» пропонує сплав на байдарках та водну прогулянку на sup-дошці озером Наварія. А також сплав на байдарках річкою Рата та рафтинг річкою Стрий і Опір в Карпатах; одно- та дводенні сплави на каяках у верхів’ї Стиру, Прип’яті і Стоходу. Довідкова інформація за посиланням та номером: 093 6339662.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав про фермерські господарства, які приймають відвідувачів, а також карту квіткових локацій Львова.