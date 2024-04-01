На фермі можна скуштувати сирів та оглянути тварин

Управління туризму та курортів ЛОВА оприлюднило карту фермерських господарств Львівщини, які приймають туристів. До кожної локації подається короткий опис, адреса та сторінки у соцмережах з контактами.

До прикладу, у селі Підгірʼя на Золочівщині працює педагогічна ферма. Її створив священик Михайло Сукмановський разом з дружиною Оксаною. Там працевлаштовують людей з інвалідністю.

«Отець Михайло мріяв стати пілотом, але знайшов своє покликання в служінні та підтримці людей з інвалідністю. Поштовхом до цього стала його участь як військового капелана у миротворчій місії 2008 року в Косово. Повернувшись звідти, чоловік вирішив допомогти дітям з різними формами інвалідності на парафії. Згодом за грантові кошти від уряду Люксембургу вдалося створити інклюзивний центр, а стару школу в Підгірʼї перетворити на фермерське господарство із сироварнею», – розповіли в управлінні туризму.

Гості ферми можуть оглянути тварин, відпочити та продегустувати крафтові сири.

Інші ферми Львівщини, крім молочних продуктів, частують медом, ягодами, рибою, равликами, винами та варенням. Їхні пропозиції та контакти туристи можуть дізнатись з інтерактивної мапи за посиланням.