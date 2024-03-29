Парк створюється з мінімальним втручанням людини в природу

Науковці зі Львова працюють над державним проектом «Фермерські парки», в межах якого на Київщині заклали перший в Україні світоглядний парк-лабораторію. Тут на території 25 га можна буде відпочити, навчитись екологічному вирощуванню сільгоспкультур та відновленню ґрунтів.

Над проектом працюють кандидатка сільгоспнаук, ландшафтна дизайнерка зі Львова Оксана Олейнюк-Пухняк, кандидатка біологічних наук, доцентка Вікторія Оліферчук, яка винайшла унікальне добриво, а також науковці Національного лісотехнічного університету України, Державного природознавчого музею НАНУ і Національного парку Розточчя.

Подібний «Фермерський парк», але в значно менших масштабах, працює біля Львова на базі «Поля Щастя» і дорадчого фермерського центру «Фермерська родина», розповіла Оксана Олейнюк-Пухняк в інтерв’ю сайту AgroNews.

На Київщині для проекту значно більше можливостей. Парк складатиметься з кількох зон: відпочинкової, лабораторної, зони вирощування, де аграрії зможуть ознайомитися з екологічними способами ведення агробізнесу, ресторану, де готуватимуть страви із вирощеної в парку продукції.

«Люди зможуть особисто долучитися до всіх моментів вирощування культур, відпочити на цій фермі, відновитися. У контексті повоєнного відновлення це буде дуже корисним для всіх: як для тих, хто був на передовій, так і тих, хто переживає війну в тилу», – говорить Оксана Олейнюк-Пухняк.

В лабораторії парку працюватимуть також над «вирощуванням ґрунтів», тобто розроблятимуть технології відновлення земель після забруднення і вчитимуть цього фермерів. Окрім того, команда науковців надаватиме консультації та послуги з відновлення ґрунтів в різних регіонах України – за договором з фермерськими господарствами.

Парк на Київщині планують відкрити наприкінці літа, а наступного року він має запрацювати на повну потужність. Тут працюватимуть мікробіологи, ґрунтознавці, ландшафтні архітектори, ентомологи, зоологи, біологи тощо.